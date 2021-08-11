Коронавірус Дельта розповсюджується Україною і охоплює все нові регіони. 10 випадків мутованого штаму зафіксували на Чернігівщині. Попри те, що вакцинація в Україні набирає обертів, чисельність нових інфікувань також стрімко зростає. Найвищий приріст заражень - на Харківщині, Одещині та в Києві. Чому так відбувається розкаже Ольга Клюєва

Про те, що Україна вже на порозі чергової хвилі пандемії, лікарка Світлана Гук відчуває через різке зростання звернень пацієнтів протягом останніх днів. Симптоми нового штаму Дельта істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на Ковід.

Світлана Гук, інфекціоніст-пульмонолог:

Клінічна різниця більше катаральних явищ, яких не було при першому уханському ковді там зникав нюх, зараз біль в горлі і нежить чого раніше не було вони спостерігаються досить часто. Нам треба пристрілятися до нового штаму.

Серед пацієнтів лікарки вже є й ті, хто підхопив вірус незважаючи на те, що пройшов повний курс вакцинації.

Світлана Гук, інфекціоніст-пульмонолог:

В мене вже є повністю вакцинований пацієнт який переніс ковід, переніс його вдома. Ми були на зв'язку навіть світова література не каже, що дельта надто смертельніша, просто спелск захворішвших, тому що невакционовані і тому що це новий штам.

Вірус виявився хитріший за нас і та мутація яка відбулася іде поза нашою відповіддю імунною і обходить вплив антитіл.

Штам Дельта, за даними вірусологів, щонайменше втричі заразливіший, ніж попередні. А в американському центрі контролю захворюваності дійшли невтішного висновку: навіть повністю вакциновані люди можуть поширювати інфекцію.

Анна Баранова, докторка біологічних наук, професорка Школи системної біології:

Было проведено исследование конкретной вспышки где было четко прослежено, кто кому передавал вирус. Как оказалась, что многие были вакцинированны и тем не менее оказалось, что вакцинированные передавала вирус вакцинированным. Это очень пугающая новость. То чего мы боялись, что человек который вакцинированы. Может не зная, не понимая, принести вирус человеку которые подвержен тяжелому течению, это такое неприятный факт который мы изучили.

Попри докази, що штам Дельта здатен долати захист антитіл, науковці незмінно твердять: імунізація - єдиний засіб приборкати смертоносний вірус, адже щеплення захищає від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.