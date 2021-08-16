Справу Костянтина Павлова взяв під особистий контроль Президент Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Справу про смерть Костянтина Павлова взяв під особистий контроль Президент Володимир Зеленський.
У своїй заяві зазначив, що наполягатиме на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу. Вже сьогодні Президент заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування.
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