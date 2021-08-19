Єврокомісія закликає активізувати прийом біженців з Афганістану [ Редактировать ]
Єврокомісія закликає приймати біженців з Афганістану. Зокрема, просить держави євроспілки активізувати участь в евакуації афганців та збільшити квоти на переселення мігрантів із цієї країни. Передусім жінок, адже вони - в особливій небезпеці.
Нагадаємо, Велика Британія вже заявила, що прийме 20 тисяч переселенців із захопленої талібами країни. Про схожий намір також оголосила Канада.
Ілва Йогансон, європейський комісар внутрішніх справ:
Ми не мусимо чекати, поки люди прибудуть до зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Це не вихід. Ми маємо запобігти тому, щоб люди прямували до країн ЄС використовуючи небезпечні, нерегулярні маршрути, що контролюють контрабандисти. Нам слід організувати легальні, безпечні шляхи потрапляння до ЄС для людей, що потребують міжнародного захисту.
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