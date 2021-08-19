Єврокомісія закликає приймати біженців з Афганістану. Зокрема, просить держави євроспілки активізувати участь в евакуації афганців та збільшити квоти на переселення мігрантів із цієї країни. Передусім жінок, адже вони - в особливій небезпеці.

Нагадаємо, Велика Британія вже заявила, що прийме 20 тисяч переселенців із захопленої талібами країни. Про схожий намір також оголосила Канада.

Ілва Йогансон, європейський комісар внутрішніх справ: