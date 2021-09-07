США оговтуються після нищівного урагану "Айда". Буревій налетів на Луїзіану минулого тижня, але частина штату під водою досі. Неподалік містечка Лаффіт прорвало дамбу.

Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі. Там теж були масштабні підтоплення. Жителям допомагають комунальні служби та Національна гвардія. Збитки поки що підраховують. Постраждали від негоди щонайменше 43 людини.

Кеннет Горман, житель Манвілля:

Ми сиділи на Ганку і спостерігали, як вода усе підіймається. І вона піднялася якраз в рівень з верандою та почала заливати будинок. Це було страшно.

Деніс Полак, жителька Манвілля: