Наслідки урагану "Айда": частина штату Луїзіана досі знаходиться під водою [ Редактировать ]
США оговтуються після нищівного урагану "Айда". Буревій налетів на Луїзіану минулого тижня, але частина штату під водою досі. Неподалік містечка Лаффіт прорвало дамбу.
Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі. Там теж були масштабні підтоплення. Жителям допомагають комунальні служби та Національна гвардія. Збитки поки що підраховують. Постраждали від негоди щонайменше 43 людини.
Кеннет Горман, житель Манвілля:
Ми сиділи на Ганку і спостерігали, як вода усе підіймається. І вона піднялася якраз в рівень з верандою та почала заливати будинок. Це було страшно.
Деніс Полак, жителька Манвілля:
Ми дуже налякалися. Адже не знали, наскільки високо вода може піднятися. Ми гадали, що заллє навіть другий поверх. Але ж ми живемо на ранчо, на узвишші, і якщо вода так піднялася у нас, решта мешканців також у біді.
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"Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.
Найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та зсуви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках.
Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.
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За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.