В Кривому Розі загинуло троє працівників водоконалу [ Редактировать ]
Троє співробітників місцевого водоканалу ("Кривбасводоканал") загинули в Кривому Розі. Рятувальників викликала диспетчер підприємства, оскільки чоловіки не відповідали на телефонні дзвінки.
Коли співробітники ДСНС прибули на місце, вони знайшли три тіла без ознак життя в каналізаційному колодязі, на глибині шести метрів. За попередньою інформацією, чоловіків під час виконання робіт з підвищеною небезпекою затягнуло у насос. Деталі, а також точну причину загибелі людей встановлює поліція.
Оксана Лєсонєн, інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції:
За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 ККУ, а саме - це порушення правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою. На теперішній час триває досудове розслідування.
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