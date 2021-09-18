За попередньою інформацією, чоловіків під час виконання робіт з підвищеною небезпекою затягнуло у насос.

Троє співробітників місцевого водоканалу ("Кривбасводоканал") загинули в Кривому Розі. Рятувальників викликала диспетчер підприємства, оскільки чоловіки не відповідали на телефонні дзвінки.

Коли співробітники ДСНС прибули на місце, вони знайшли три тіла без ознак життя в каналізаційному колодязі, на глибині шести метрів. За попередньою інформацією, чоловіків під час виконання робіт з підвищеною небезпекою затягнуло у насос. Деталі, а також точну причину загибелі людей встановлює поліція.

Оксана Лєсонєн, інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції: