І повернімося до України. Сьогодні стріляли й в середмісті Черкас. Приблизно о десятій ранку автоматні черги пролунали в кав'ярні неподалік будівлі обладміністрації. Один з учасників стрілянини зазнав поранень. Дорогою до лікарні він помер, так і не отямившись. За словами свідків, кілерів було двоє, вони забігли до кав'ярні й впритул розстріляли чоловіка. З місця злочину втекли автівкою "Шкода".

Її знайшли за годину - спаленою на одному з міських пляжів. Всередині була й автоматична зброя. За даними наших кореспондентів, ім'я загиблого - Михайло Козлов. У Черкасах його знають, як одного з кримінальних авторитетів. Поліція відкрила кримінальне провадження, але в коментарях правоохоронці не багатослівні.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП в Черкаській області: