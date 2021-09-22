У Черкасах впритул розстріляли кримінального авторитета [ Редактировать ]
І повернімося до України. Сьогодні стріляли й в середмісті Черкас. Приблизно о десятій ранку автоматні черги пролунали в кав'ярні неподалік будівлі обладміністрації. Один з учасників стрілянини зазнав поранень. Дорогою до лікарні він помер, так і не отямившись. За словами свідків, кілерів було двоє, вони забігли до кав'ярні й впритул розстріляли чоловіка. З місця злочину втекли автівкою "Шкода".
Її знайшли за годину - спаленою на одному з міських пляжів. Всередині була й автоматична зброя. За даними наших кореспондентів, ім'я загиблого - Михайло Козлов. У Черкасах його знають, як одного з кримінальних авторитетів. Поліція відкрила кримінальне провадження, але в коментарях правоохоронці не багатослівні.
Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП в Черкаській області:
В даному місці сталася стрілянина, в результаті одного чоловіка було доставлено до третьої міської лікарні Черкас. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини цієї події. Правову кваліфікацію ми надамо згодом.
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Полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления. В содеянном она созналась. Она задержана и находится в изоляторе временного содержания
Близько десятої ранку пролунали автоматні черги в кав'ярні неподалік будівлі обласної адміністрації. Один з учасників стрілянини зазнав поранень, приватним автомобілем його доправили до лікарні.
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