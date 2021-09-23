За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине сделали 144 768 прививок против коронавируса, что почти на 30 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Одну дозу вакцины получили 91 615 человек,

Полностью иммунизированные (получили две дозы) - 53 153 человека.

За прошедшие сутки население вакцинировали:

953 мобильные бригады,

2 993 пункта прививания;

344 центра вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 6 527 042 человека. Из которых:

получили одну дозу вакцины - 6 527 040 людей,

полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 299 317 человек.

Всего в Украине уже проведено 11 826 357 прививок.

Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.

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