Конгресс США вызвал на допрос ближайшее окружение экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Конгресс хочет выяснить причастность Трампа к штурму Капитолия. Об этом сообщает Le Figaro.

Четверо членов ближайшего окружения бывшего президента США Трампа получили в четверг, 23 сентября, повестку предстать перед парламентской комиссией по расследованию штурма Капитолия.

Комиссия требует, чтобы четверо мужчин представили комплект документов к 7 октября и дали показания в Конгрессе на следующей неделе. Один из таких людей - глава администрации 45-го президента США Марк Медоуз. В письме, которое он получил от Конгресса было сказано:

Похоже, что вы были с президентом Трампом или рядом с ним 6 января, у вас была связь с президентом и другими лицами 6 января по поводу событий на Капитолийском холме.

Второй подозреваемый - один из ближайших советников президента Трампа, Дэн Скавино. Его подозревают в том, что он был с Трампом 5 января во время дискуссии о том, как убедить членов Конгресса не подтверждать избрание Джо Байдена.

Именно эту аттестационную сессию пытались сорвать сторонники Дональда Трампа, собравшись тысячами на окраине Белого дома, чтобы послушать того, кто все еще был президентом. Несколько сотен из них, выкрикивая фальсификации во время президентских выборов в ноябре, выигранных Джо Байденом, вынудили пойти на Капитолий. В тот холодный январский день погибли пять человек.

Стива Бэннона, бывший советник Дональда Трампа, который за день до нападения сказал, что на следующий день все "пойдет не так, как надо", также вызывают в Конгресс.

Кашьяп Патель - еще один верный бывшему президенту, которого хочет услышать комиссия Конгресса.

Ранее мы писали о том, что экс-президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джозефа Байдена уйти в отставку.

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