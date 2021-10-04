В Украине сделали еще более 33 тысяч прививок от COVID [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 3 октября в Украине против коронавируса вакцинировались еще 33 924 человека. Всего в стране уже проведено почти 13 млн прививок.
В частности, вчера одну дозу вакцины получили 17 373 человека, полностью иммунизированны - 16 551.
Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:
- 330 мобильных бригад,
- 1 070 пунктов прививания;
- 358 центров вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 771 866 человек.
По последним данным, в стране проведено 12 962 507 прививок.
Читайте также, Европейский регулятор по лекарственным средствам заявил о фиксации случаев побочных эффектов после иммунизации препаратом от компании Pfizer/BioNTech, а также вакциной Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
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