Харківська, Запорізька та Херсонська області вже цього тижня можуть "почервоніти". Про це сьогодні заявив прем'єр. І якщо це станеться, то життя в цих регіонах відчутно зміниться. І необхідною умовою для нормальної роботи буде сертифікат про вакцинацію! Так, кінотеатри, ресторани, спортзали, словом, усі громадські місця, зможуть працювати лише, якщо їхній персонал та відвідувачі будуть імунізовані. При чому двома дозами.

Стежитиме за цим - поліція. Та навіть зараз, коли обмеження в країні доволі лояльні, українці масово порушують карантин. У цьому переконалися і наші кореспонденти.

Щоденне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу.

І контролюйте, будь ласка, наявність у ваших працівників на робочому місці маски, обов'язково, на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу.

Усі порушення типові: недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф - від ста до чотирьохсот гривень. І це не надто лякає.

Катерина Острогляд, головний спеціаліст Запорізького міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

Повинна бути не стільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто - це перш за все здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів.

Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм.

Марія, адміністратор піцерії:

Але ж ви напевно прекрасно знаєте, що не всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яро відстоювали позиції, що немає ніякого коронавірусу. Це все змова.

Утім, медики - іншої думки.

Роман Терехов, медичний директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України:

По данным наших исследований, привалирует штамм "Дельта" и причем этот процент - он достаточно высокий. Он достигает 98 %. Вот именно с этим, с агрессивностью этого штамма мы связываем то, что обострение эпидситуации наступило раньше предполагаемого срока.

Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря.

Жену я привез. Вместе с женой. Жена плохо себя чувствует.

А про дотримання маскового режиму в транспорті - годі й говорити.

Алла, жителька Запоріжжя:

Ну я одіваю маску. Якщо багато дуже людей. Якщо мало, там 20 человєк, то можу не вдіти.

Лариса Єрмократова, в. о. директора Центру первинної медико-санітарної допомоги № 9:

Зараз у нас і в автобусі й в магазинах, ніхто не носе маски. Немає ніяких, ніяких абсолютно передосторіг у людей, вони вже нічого не бояться.

Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Кажуть, у реанімаціях уже бракує вільних ліжок.

Кирило Нерянов, директор Запорізької міської клінічної лікарні №9:

Исходя из того, что мы видим, да, вакцинированные люди тоже могут заболеть. Но по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного.

Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні - це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків.