Як дотримуються карантинних заходів у Запоріжжі, яке вже на порозі "червоної" карантинної зони - перевірили наші кореспонденти.

Щоденне зростання кількості інфікованих змушує фахівців Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням у місті карантинних вимог. Вони вирушають у рейд і починають перевірки із закладів швидкого харчування. Порушення помічають уже з порогу.

І контролюйте, будь ласка, наявність у ваших працівників на робочому місці маски, обов'язково, на даний час. І, будь ласка, заповнювання журналів температурного скринінгу.

Усі порушення типові: недотримання маскового режиму, дистанції тощо. Штраф - від ста до чотирьохсот гривень. І це не надто лякає.

Катерина Острогляд, головний спеціаліст Запорізького міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

Повинна бути не стільки сума штрафу, а скільки свідомість кожної людини. Тобто - це перш за все здоров'я працівників закладів та відвідувачів, які заходять до цих закладів.

Та законослухняності, кажуть комерсанти, бракує не лише їм.

Марія, адміністратор піцерії:

Але ж ви напевно прекрасно знаєте, що не всі люди адекватно реагують на прохання вдягнути маску. Навіть декілька разів і охорону викликали, тому що дуже яро відстоювали позиції, що немає ніякого коронавірусу. Це все змова.

Утім, медики - іншої думки.

Роман Терехов, медичний директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України:

По данным наших исследований, привалирует штамм "Дельта" и причем этот процент - он достаточно высокий. Он достигает 98 %. Вот именно с этим, с агрессивностью этого штамма мы связываем то, что обострение эпидситуации наступило раньше предполагаемого срока.

Та маски спущені навіть у тих, хто годинами сидить з температурою в черзі до сімейного лікаря.

Жену я привез. Вместе с женой. Жена плохо себя чувствует.

А про дотримання маскового режиму в транспорті - годі й говорити.

Алла, жителька Запоріжжя:

Ну я одіваю маску. Якщо багато дуже людей. Якщо мало, там 20 человєк, то можу не вдіти.

Лариса Єрмократова, в. о. директора Центру первинної медико-санітарної допомоги № 9:

Зараз у нас і в автобусі й в магазинах, ніхто не носе маски. Немає ніяких, ніяких абсолютно передосторіг у людей, вони вже нічого не бояться.

Схоже, невтішна статистика наразі лякає тільки лікарів. Кажуть, у реанімаціях уже бракує вільних ліжок.

Кирило Нерянов, директор Запорізької міської клінічної лікарні №9:

Исходя из того, что мы видим, да, вакцинированные люди тоже могут заболеть. Но по крайней мере, нет у нас ни одного пациента в реанимации вакцинированного.

Тож медики закликають вакцинуватися, адже на сьогодні - це єдиний дієвий захист від коронавірусу та його наслідків.