Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987, а перші масові випробування провели 4 роки тому.

За даними ВООЗ, вакцину треба вводити 4 рази, а її ефективність - лише 30 відсотків. Та й вона зникає за кілька місяців. Навіть попри це, кажуть науковці, препарат врятує від смерті сотні тисяч дітей в Африці.

Матшидісо Моеті, директорка регіонального відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці: