ВООЗ схвалила найпершу в світі вакцину проти малярії [ Редактировать ]
Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987, а перші масові випробування провели 4 роки тому.
За даними ВООЗ, вакцину треба вводити 4 рази, а її ефективність - лише 30 відсотків. Та й вона зникає за кілька місяців. Навіть попри це, кажуть науковці, препарат врятує від смерті сотні тисяч дітей в Африці.
Матшидісо Моеті, директорка регіонального відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці:
Ми давно сподівалися на появу ефективної вакцини проти малярії, а тепер, вперше в історії, маємо такий препарат. І він рекомендований для широкого застосування. Ця новина дає промінь надії для цілого континенту. Наші діти зможуть вирости у дорослих продуктивних людей.
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Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987, а перші масові випробування почалися чотири роки тому.
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