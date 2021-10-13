Бензин и дизельное топливо резко подорожали [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В среду, 13 октября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подорожал на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены:
- на бензин А-92 составляют 30,01 гривен за литр (+0,74 гривен),
- на бензин А-95 - 30,89 гривен за литр (+0,78 гривен),
- на дизельное топливо - 29,68 гривен за литр (+0,79 гривен),
- на автогаз - 18,32 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).
Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
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