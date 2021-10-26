Візит триватиме. Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США. Два дні тому - його ушпиталили. Вісімдесяти однорічному патріарху стало зле перед службою в соборі Святої Софії.

У його пресслужбі зазначили - на самопочуття вплинув тривалий переліт до країни та дуже насичений графік. Нині ж Вселенський патріарх почувається добре. Нагадаю, два дні тому розпочався офіційний 12 денний візит Варфоломія до США - вперше від 2009 року.