Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США [ Редактировать ]
Візит триватиме. Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США. Два дні тому - його ушпиталили. Вісімдесяти однорічному патріарху стало зле перед службою в соборі Святої Софії.
У його пресслужбі зазначили - на самопочуття вплинув тривалий переліт до країни та дуже насичений графік. Нині ж Вселенський патріарх почувається добре. Нагадаю, два дні тому розпочався офіційний 12 денний візит Варфоломія до США - вперше від 2009 року.
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Це перший візит вселенського патріарха до США з 2009 року. Він мав відбутися торік, однак його відклали через пандемію.
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