Уже з наступного понеділка невакцинованих чиновників і педагогів не допускатимуть до роботи. З 8 листопада набуває чинности постанова Кабміну про відсторонення певних категорій працівників, які відмовляються або ухиляються від щеплень проти COVID-19. Кого це стосується і хто може уникнути заборони? Розкаже Кирило Воронко.

Мінохорони здоров'я своїм наказом визначило конкретний перелік професій, для яких вакцинація обов'язкова. Щеплення проти COVID-19 повинні зробити чиновники органів виконавчої влади, держадміністрацій і працівники закладів освіти - від вишів до дитячих садочків: від педагогів до прибиральниць.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ, ДЛЯ ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ:

- працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

- працівники місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

- працівники закладів вищої, професійної, спеціальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Не можуть бути відсторонені від роботи щеплені однією дозою протиковідного препарату, а також ті, хто має протипоказання до імунізації або вже перехворіли коронавірусом. У такому разі людина має надати медичний висновок - форму № 028. Довідка про тимчасові протипоказання лікар видає на період від трьох або більше місяців. Тим, хто одужав, документ надають максимум на три місяці.

Потім потрібне щеплення. Окрім того, у МОЗ уже підготували доповнення до переліку працівників, вакцинація для яких стане обов'язковою. Тож приготуватися треба тим, хто працює в соціальних закладах і в установах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.