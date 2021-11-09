Масштабна спецоперація в Ізраїлі. Там поліція, як у кіно, за допомогою агента під прикриттям розгромила найбільшу в історії країни банду торговців зброєю. Заарештовані десятки людей, вилучено безліч стволів вогнепальної зброї, зокрема й кулемети. Усі подробиці справи, яка тривала понад рік - дивіться далі в сюжеті.

Операція під кодовою назвою "Оушен" - за аналогією з відомим голлівудським фільмом. Понад рік агент працював під прикриттям в угрупованні торговців зброєю в арабському секторі. Він закуповував автомати та боєприпаси, всі угоди ретельно документувалися. На роль "підсадної качки" обрали колишнього кримінального злочинця, який погодився співпрацювати.

Операції під прикриттям у світі спецслужб вважають найскладнішими. Агенту доводиться бути максимально зосередженим, адже він працює у ворожому середовищі, а його кураторам - максимально обережними. У роботі з подвійним агентом ніколи не можеш бути впевненим, що він працює лише на тебе. Але головне - інтуїція, коли завершити операцію, перевівши її у відкриту фазу.

Агент, ім'я і дані якого ретельно приховують, спрацював блискуче. Після тривалого стеження, збирання доказів керівники операції вирішили - час настав! Почалася відкрита фаза "Оушена", у якій брали участь півтори тисячі поліцейських. Одночасно у 25 населених пунктах заарештували майже 80 зловмисників. Нічого подібного в історії країни ще не було. Одним ударом поліції вдалося знешкодити майже все угруповання торговців зброєю.

Ніцав Шмаон, начальник Північного округу поліції Ізраїлю:

Під час обшуків у будинках підозрюваних вилучили чималий арсенал: 40 штурмових гвинтівок М-16, десятки пістолетів, два кулемети, боєприпаси та вибухові пристрої. Ніколи ще такої кількості зброї одночасно ми не знаходили. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по організованій злочинності.

Арабська злочинність для Ізраїлю - проблема, яка загрожує національній безпеці. В арабських селах на півночі щодня перестрілки, напади, вбивства. Ось типова історія - поліцейський патруль, який під час огляду території потрапив під вогонь із автоматичної зброї.

Лише за пів року серед ізраїльських арабів понад 60 убитих, справжня бійня. Влада вирішила, що більше цього терпіти не можна. Головна проблема - нелегальна зброя - з неї й почали. Основні канали - контрабанда через кордон із Йорданії та Лівану та крадіжки з армійських баз.

Пів року тому примудрилися викрасти 30 нових автоматів "Тавор". За різними даними, на руках у злочинців перебувають від 10 до 30 тисяч одиниць зброї. Уряд ухвалив програму боротьби з арабською злочинністю і має намір її реалізувати, не очікуючи, поки з цієї зброї почнуть стріляти на вулицях великих міст.