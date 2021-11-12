На межі енергетичного краху. В Україні бракує вугілля. У Міненерго днями заявили: лише дві з дванадцяти українських ТЕС мають мінімально необхідний запас антрациту.

Заспокоїти українців поспішив президент. У своєму зверненні закликав посадовців не спекулювати на темі. Бо криза - у всьому світі, а в Україні ситуація не найгірша.

Тож чого насправді чекати українцям? Бо лякають нас і віяловими відключеннями, і захмарними тарифами, і холодними батареями. Матеріал моїх колег - далі.

Це Бурштинська теплова електростанція на Прикарпатті. Дим із труб видно за кілометри. Із трьох - задіяні на сьогодні дві. Купи вугілля на території ТЕС можна завжди було бачити з дороги. Ось кадри, відзняті кілька років тому. Утім, сьогодні тут ..картина інша. Порожні й вагони. Лише де-не-де поодинокі насипи. Станція постачає електроенергію споживачам Західної України.

Крім цього - забезпечує теплом домівки жителів Бурштину. Основне паливо тут - вугілля з вітчизняних басейнів. Та нещодавно Міненерго опублікувало звіт, де тільки дві ТЕС мають мінімальні запаси вугілля. Решті станцій його не вистачає. На Бурштинську теплоелектростанцію нас не впустили через червону зону Франківщини. Проте пообіцяли, що споживачів без тепла та світла не залишать.

-Компанія робить все можливе задля стабільної роботи ТЕС в холоди. Постачання вугілля на Бурштинську ТЕС стабільне: щодня на станцію прибувають партії палива в необхідній кількості.

Також у профільному міністерстві придумали, як зекономити близько пів мільйона тонн вугілля. Зроблять ставку на АЕС.

Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики:

Відтак на сьогодні в енергосистемі працює 12 атомних енергоблоків загальною потужністю близько 11 тисяч МВт.

І вже завтра працюватиме ще й третій енергоблок Рівненської АЕС. Крім цього запустять дві теплоелектроцентралі в Києві та одну в Харкові.

Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики:

Такими діями ми даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах. У листопаді на теплоелектростанції очікується постачання близько 1,9 млн тонн вугілля.

На сьогодні в наших сховищах близько шестисот тисяч тонн вугілля. І це критично мало, -констатують експерти.

Корольчук Юрій, експерт із енергетичних питань:

Це дуже низька цифра для порівняння, коли в лютому місяці закінчився опалювальний сезон, ми також проживали певну кризу з виробництва електроенергії. Також було мало вугілля. Так от було запасів 450 тис тон. Тобто по факту можна сказати, що на початку опалювального сезону сьогодні знаходиться стільки вугілля, скільки би мало бути навпаки на кінці опалювального сезону.

Фахівець запевняє: найкращий вихід - замість вугілля спалювати газ. Ще з варіантів - імпорт електроенергії.

Корольчук Юрій, експерт із енергетичних питань:

Найгірший варіант - це те, що можуть бути так звані обмеження електроенергії -віялові відключення.

Утім, в уряді такий сценарій навідріз відкидають.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень. Ситуація в сфері електроенергетики є дійсно не простою. В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували і щодо додаткових імпортних контрактів і щодо власного видобутку вугілля.

Про енергетичну кризу згадав у свому зверненні і президент Зеленський. Він попередив олігархів, щоб ті не грали з державою у штучний дефіцит палива.

Володимир Зеленський, президент України:

Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "штучний дефіцит". Суть проста - розганяються новини про нестачу вугілля, газу - і попит зростає, ціна збільшується, платимо - ми з вами.

Та все ж влада запевняє: тарифного геноциду не буде. Ціни на тепло і світло залишаться стабільними протягом усього сезону.