На Рівненщині Нацслужба здоров'я вимагає від районної лікарні повернути бюджету 11 мільйонів гривень. Ці так звані ковідні гроші медзаклад отримав ще навесні - і витратив. Профільна комісія знайшла порушення, і НСЗУ розірвала з лікарнею договір. Та чи справді медики винні? В ситуації розбиралася Сніжана Сидорук.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми - на території лікарні у місті Сарни. Тутешні медики першими на Рівненщині вступили в боротьбу з ковідом. Саме сюди ще з березня 2020 почали звозити хворих з симптомами до того незнаної недуги. Тут померла і перша пацієнтка, у якої офіційно підтвердили коронавірус.

Ірина на передовій боротьби із ковідом від самого початку. Згадує: тоді навіть не розуміли, з чим матимуть справу.

Ірина Гембіцька, старша медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської районної лікарні:

Поступила в нас жіночка. Жартувала, нічого по ній не можна було сказати. Єдине, що в неї була задишка і кашель. Пролежавши в нас вона чотири години, вона померла. Ми не могли оговтатися.

І відтоді через лікарню пройшла не одна тисяча пацієнтів. До медзакладу везуть і нині з інших міст. Лікарня визначена як госпітальна база для хворих із коронавірусною інфекцією. До кінця цього року мала підписаний з НСЗУ так званий ковідний пакет. Але навесні профільна комісія знайшла порушення - і договір з медзакладом зупинила.

Тетяна Бойко, заступник голови Національної служби здоров'я України:

Це порушення інфекційного контролю. Мається на увазі розділення потоків пацієнтів з ковідом і без ковіда. Далі команди, які працюють з ковідними пацієнтами, вони не мали бути залучені до роботи з іншими пацієнтами. А це також порушувалось. У них було ліків на один мільйон двісті тисяч гривень, там трохи більше, а у звітах вони звітували за 289 тисяч гривень.

Нацслужба здоров'я вимагає повернути одинадцять мільйонів гривень, які перерахували лікарні за ковідних хворих у квітні й травні цьогоріч. Та головний лікар медзакладу з рішенням не погоджується. Каже, позиватиметься до суду.

Василь Іванюк, головний лікар Сарненської районної лікарні:

З тих 11 мільйонів фактично 9 мільйонів - це є фонд заробітної плати оцих людей плюс в цей перелік входить медикаменти окремо, плюс засоби індивідуального захисту.

Олег Вівсянник, начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА:

Про відшкодування коштів у сумі 11 мільйонів гривень готується юридичне обґрунтування щодо заперечення такого позову і буде подано документи до Національної служби здоров'я.

А поки триває суперечка ....лікарня працює і далі приймає пацієнтів із коронавірусом.

Василь Іванюк, головний лікар Сарненської районної лікарні:

Три тижні працюєм фактично в холосту. Тобто нам ніхто не дає жодної копійки, ми працюєм на залишках. Такий наплив як в нас на сьогоднішній день ми фактично за цей місяць десь витратим фактично 6 мільйонів, а резерв в нас не безмежний.

Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться, медики бояться навіть уявити. Розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться. Бо там - категоричні. Кажуть, поки лікарня не поверне 11 мільйонів, додаткового фінансування не буде.