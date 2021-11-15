Віялових відключень електроенергії не буде - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Віялових відключень - не буде. У цьому українців запевнив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Каже - без тепла і світла сидіти взимку не доведеться, бо про електрику та вугілля держава вже подбала.
Володимир Зеленський, президент України:
За останній тиждень запущено два додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні, до кінця листопада. По друге, держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля буде сім кораблів "Панамакс", які прибудуть до наших портів найближчим часом.
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