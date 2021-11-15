Віялових відключень - не буде. У цьому українців запевнив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Каже - без тепла і світла сидіти взимку не доведеться, бо про електрику та вугілля держава вже подбала.

Володимир Зеленський, президент України: