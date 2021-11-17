Кияни платитимуть 20 грн за одноразову поїздку в метро [ Редактировать ]
У Києві з 1 січня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень.
Якщо брати поїздки оптом - то по 15. А власникам картки киянина - по 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь - за старими цінами.
Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифу: палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін.
по теме
Для жителів навколишніх сіл це стало справжньою несподіванкою, бо їх про це навіть не попередили.
Здорожчають одразу всі види транспорту - як наземний, так і метро. Відтак коштуватиме разова поїздка 20 гривень, і запрацюють нововведення - із першого січня.
У Черкасах із впровадженням жорстких обмежень приміські перевізники різко підвищили вартість проїзду в маршрутках. У середньому на п'ять гривень.
Безлимитный проездной на месяц подорожает до 2990 гривен
Поїздка присвячена 75-річчю однієї з мадридських транспортних компаній.