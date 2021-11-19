Печерский районный суд Киева взял под стражу американского бизнесмена Курта Россанса (Kurt Groszhans), обвиняемого в организации покушения на министра агрополитики Романа Лещенко. Фермера из США отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Власти США заявили, что помогут Украине в расследовании преступления.

Обвинение в покушении на заказное убийство предъявили гражданину США и гражданке Украины, сообщает Офис генпрокурора. Их также обвиняют в похищении, вымогательстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Им грозит пожизненное заключение.

Они были задержаны во время расчета с подставным "киллером".

Нацполиция сообщила, что вышла на след украинки (Елена Богач), которая искала киллера. Подставной убийца согласился "сотрудничать" и ему передали $20 тыс.

Полиция инсценировала первый "заказ" - убийство коллектора Дмитрия Коваленко, который "кинул" американца на 150 тыс. грн. После этого ему велели покалечить министра Лещенко. На видео, которое показали в МВД американец говорит:

Я не заказываю убийство, но если тебе придется, то мне все равно.

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко

Мотив преступления - якобы невозвращенный Романом Лещенко долг, который он взял в 2018 году, когда работал в сельхозкомпаниях Курта Россанса "Дакота Агро Инвестментс" и "Гросанс".

Американец подает конфликт так:

Я обманутый американский инвестор. Меня обманул руководитель моего бизнеса - Роман, в то время он был предпринимателем среднего класса в аграрном секторе, который начал выводить мой рабочий капитал, начиная с четвертого своего рабочего дня на моем предприятии в свою семейную компанию. Используя мои семена на своих землях. Да, действующий министр агропромышленного комплекса Украины Роман Николаевич Лещенко меня обманул. И я сужусь с ним уже несколько лет.

Курт Россанс

Гросанс подал иск в Хозяйственный суд Черкасской области, в котором утверждал, что Лещенко оформил три договора на выделение возвратной финансовой помощи своей компании "Прогресс" на общую сумму почти 6 млн грн. 2,8 млн Лещенко вернул. Гросанс требовал вернуть еще 3,2 млн, 12 млн упущенной выгоды и 11 млн компенсации за использование кукурузы.

Сам чиновник заявил, что речь идет о "гражданско-правовом конфликте" и отверг претензии своего "заказчика".

Напомним, что Романа Лещенко назначили министром аграрной политики в декабре 2020 года. До этого он работал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. До правительства он работал в агросекторе.