Заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявил о том, что выплата по тысяче гривен вакцинированным украинцам не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции. Об этом пишет Forbes Ukraine.

Тысяча гривен - не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна.

В центробанке оценивают влияние программы объемом 6 млрд грн в 0,1-0,2% ВВП в течение года.

Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.