Рада в турборежимі: депутати ділили бюджет та укріплювали кордони [ Редактировать ]
Так працювали, що аж кнопки диміли. Рада працювала цього тижня майже в турборежимі. Проводили політичні рокірування. Перекроювали бюджет, аби знайти гроші на вакцинальну тисячу. І укріплювали кордони. А от взятися за скандальний податковий законопроєкт 5600 так і не наважилися. Весь тиждень у парламенті працювала моя колега Анна Каменєва. Тож далі - огляд... із політичними номінаціями.
Анна Каменєва, кореспондентка:
Скандали, які впливають на рейтинги. Рішення, які впливають на наше з вами життя. Кулуарні ігри, які можуть вплинути на політичні розклади.
І почнемо саме з цього. З політики.
Чи є у нас монобільшість? Питання, яке цього тижня постало гостро. Бо в парламенті офіційно з'явилося міжфракційне об'єднання екс-спікера Разумкова. І що? Таких груп у парламенті багато, скажете ви. Та з цим не все так просто.
По-перше, Разумков вже заявив - міжфракційне об'єднання - це тільки початок, далі - буде партія. А по-друге, в об'єднання увійшли 20 "слуг".
Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:
Щодо тиску, да, дійсно, телефонували народним депутатам з різних інституцій, пропонували різні варіанти і в тому числі лунали, такі скажем так, погрози і з боку представників фракцій.
"Слуги", звісно, звинувачення відкидають, утім зміни у партії таки провели. Головою політсили замість Корнієнка призначили Олену Шуляк. А ще зробили чистки в керівництві партії:
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Ольгу Коваль виключили, да. Через те, що занадто розумна молода людина.
І в фракції. З неї вигнали Дмитрука.
Тож давайте рахувати - наразі "Слуг народу" 243. 20 учасників МФО - юридично вони у фракції, утім навряд чи голосуватимуть в унісон. Тому мінусуємо і виходить 223 голоси, яких для ухвалення рішень недостатньо. Тож своєрідну номінацію "Руйнівник коаліції" цього тижня я би присвоїла колишньому спікеру.
Чому важливо, чи є в коаліція? Бо постійний пошук голосів заважає турборежиму. І цього тижня це було доволі показово. Трохи згодом розкажу детальніше. А зараз - про те, як депутати на роботу ходили.
Хтось на вході скандалив. А хтось нововведень майже не помітив.
-Перепустку нам таку видали.
І така перепустка лише для вакцинованих нардепів, або тих, хто нещодавно перехворів. Решта - мають негативний тест на ковід показати. До речі, нещеплених у раді приблизно 70 депутатів.
Олександр Корнієнко, заступник Голови Верховної Ради України:
Верховна Рада, звичайно, могла б бути прикладом таких процесів, але ми ж розуміємо, що Верховна Рада - це зріз суспільства.
І цей НЕвакцинований зріз суспільства цього тижня вирішили стимулювати.
Про вакцинальну тисячу, мабуть, чули усі. Але кому її даватимуть, коли та як? В кулуарах нардепи від монобільшості своїми відповідями всіх заплутали. Версій від кожного звучало багато, і різних. Тож цій ситуації я б присвоїла номінацію "Плутанина тижня"
Та й із розрахунками "Слуги" трохи схибили. Бо на програму дали лише 3 мільярди.
Інна Совсун, народний депутат, "Голос":
Скільки людей вакцинованих зможе отримати по тисячі гривень, якщо виділити всього 3 мільярди? Це 3 мільйони людей. На сьогодні в нас вже є 9 мільйонів вакцинованих.
Кому не виставить грошей цього року, дадуть у наступному. Бо ж на всю програму - мінімум 17 мільярдів треба. До слова, "досипали" цього тижня і на інші проекти. 2,5 млрд - на дороги і державного авіапервізника.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Ну це ж корупційна схема. Вибачте, у нас сьогодні… ми така багата держава, що можемо ще одного нового авіаперевезника створювати?
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Направити їх не на міфічні там підтримання національного перевізника, в грудні чомусь потрібно профінансувати дорожнє будівництво. 2 млрд грн пропонуємо спрямувати на закупівлі вугілля.
Та всі варіанти опозиції куди ж направити бюджетні, тобто наші з вами, мільярди - відхилили. Проголосували у першому читанні варіант монобільшості.
І ось ця картинка красномовна. Подивіться, скільки голосів за свій же проєкт дала монокоаліція? Їх не вистачає. І це не пооодинокий випадок. От приміром, скандальний податковий законопроєкт 5600. Документ вже другий тиждень кочує з одного порядку денного в інший. Звісно, в монобільшості пояснюють перенесення то неплідним днем, то консультаціями, то необхідністю інші документи розглянути. Та все просто. Голосів нема.
Найактивніше документ просуває голова профільного комітету Данило Гетманцев. Йому, до речі, я б вручила номінацію "Переконувач". Бо і колег, і журналістів переконує, що закон таки антиолігархічний.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Це законопроект про оподаткування великого бізнесу і тіньового бізнесу. Тому на вас особисто, як і на будь-якого українця, жодним чином цей законопроект не вплине.
Серйозно? А от усі депутати від опозиції побачили в законі геть інше.
Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Після прийняття цього закону для людей - їх гаманці ще збідніють.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
У вас є підприємство і ви працюєте нормально, до вас може прийти податкова в будь-який момент з документальною перевіркою.
Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":
Ті податки, які там є, вплинуть на все. Ну, наприклад, податки на зв'язок вплинуть на подорожчання послуг для кожного громадянина.
Нововведень багато і для власників паїв.
Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":
Від 50 соток, які тепер мають додаткове оподаткування. За рахунок цього на діда Панаса і бабу Маню буде навантаження 10 мільярдів гривень, от хто у нас виявляється є олігархами.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Человек, у которого есть приусадебный участок, вот он с него выращивает и продает продукцию свыше 72 тыс грн, если он что-то продает, то на него налог 18% . С чего это вдруг, это как раньше было – коров, свиней, кур обкладывали налогом, яблони, груши обкладывали налогом. То есть это реально возврат к какому-то такому крепостному праву.
То чи вдасться знайти голоси за всі ці зміни? Одне знаю точно, торги будуть. Можливо, навіть бюджетні. Бо у передостанній перед канікулами пленарний тиждень депутати і податковий закон хочуть розглянути, і держбюджет на наступний рік. Тож уже за 7 днів - чергова серія про те, як кроїтимуть наші із вами гроші.
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