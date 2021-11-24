Найактуальніші соціальні питання обговорювали сьогодні в Одесі. Там засідала Рада матерів України в межах Національної платформи "Жінки за мир".

Говорили про зарплати медиків. Зійшлися на тому, що оклади потрібно підвищувати, але не шляхом скорочення штату. Як це практикують нині. Не оминули увагою й пенсійну реформу, а саме ризики другого етапу.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Если сказать вкратце, что они предлагают - они предлагают, чтобы через три года весь наш пенсионный фонд передать в частное управление без государственного контроля, без государственной гарантии. Я думаю, что никто из нас в этом зале не сомневается, что эти триста миллиардов гривен Пенсионного фонда - они решили перед уходом своим из власти просто стырить и сбежать, лишив тем самым все двенадцать миллионов действующих пенсионеров и все поколения будущих гарантированной государственной пенсии.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":