Оклади медиків потрібно підвищувати не шляхом скорочення штату - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Найактуальніші соціальні питання обговорювали сьогодні в Одесі. Там засідала Рада матерів України в межах Національної платформи "Жінки за мир".
Говорили про зарплати медиків. Зійшлися на тому, що оклади потрібно підвищувати, але не шляхом скорочення штату. Як це практикують нині. Не оминули увагою й пенсійну реформу, а саме ризики другого етапу.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Если сказать вкратце, что они предлагают - они предлагают, чтобы через три года весь наш пенсионный фонд передать в частное управление без государственного контроля, без государственной гарантии. Я думаю, что никто из нас в этом зале не сомневается, что эти триста миллиардов гривен Пенсионного фонда - они решили перед уходом своим из власти просто стырить и сбежать, лишив тем самым все двенадцать миллионов действующих пенсионеров и все поколения будущих гарантированной государственной пенсии.
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Кроме того - вопросы, которые сегодня обсуждаются - это вопросы того, что власть фактически за пандемией ковида прячет невозможность или нежелание финансирования наших гуманитарных отраслей. Потому что достаточно много сообщений, что насильно и искусственно создаётся удалённый режим для детей в школах с тем, чтобы соответственно не отапливать школьные помещения.
по теме
Будинок профспілок на площі Куликове поле в Одесі. Саме тут 2 травня 2014 року сталася пожежа. Тоді загинули 48 людей. Сьогодні на місці трагедії побували народні депутати.
Перекроювали бюджет, аби знайти гроші на вакцинальну тисячу. І укріплювали кордони. А от взятися за скандальний податковий законопроєкт 5600 так і не наважилися.
Тому дам, тому - не дам. Пів ранку нардепи ділили бюджетні мільярди. Три - на так звану вакцинальну тисячу.
Запустили на території лікарні нову кисневу станцію. Вона забезпечить життєво необхідним киснем не лише пацієнтів цього закладу, а й всієї області.
Сталось це минулого тижня, на засіданні Верховної Ради був Володимир Зеленський, тоді Лерос назвав президента зрадником, а коли йому вимкнули мікрофон показав у бік президента непристойний жест.
До проєкту бюджету подали стільки поправок, що коли б депутати їх усі врахували, то ми б отримали такий кошторис, як, приміром, у Сполучених Штатах. Зрештою, більшість поправок відхилили. Кошторис - проголосували.