Перший візит українського генпрокурора до Сполучених Штатів за майже 20 років. Ірина Венедіктова провела чотири дні у робочій поїздці до Вашингтона. Поспілкувалася з представниками міністерства юстиції та ФБР. Говорили про кібер- та національну безпеку, а також міжнародну співпрацю. Зустрічалася і з представниками Світового банку та МВФ - щодо повернення виведених з України коштів.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:

Для нас головне - показувати сталий прогрес у поверненні активів. Ми знаємо, що Україна до сьогоднішнього дня не може похвалитися в цьому. Крім того, звичайно, ті розслідування, які стосуються специфічної такої сфери як сайбер-краймс, злочини, які відбуваються в кіберпросторі, це складні злочини, злочини які не мають кордонів. І така співпраця між колегами дуже важлива, тому, що буде відбуватися? Звичайно буде відбуватися більш швидкий обмін даними, будуть відбуватися можливості створення певних спільних слідчих груп, якщо це буде прописано в конкретних заходах.