Останній, чи як кажуть вояки - крайній обстріл був сьогодні вночі.

Поки що переговори Тристоронньої контактної групи – мало результативні. Так про різдвяне перемир'я та обмін полоненими домовитися не змогли. Це була пропозиція України, але її категорично відкинули. Тож зараз на східному фронті без змін. Як минув сьогоднішній день - бачив наш військовий кореспондент Руслан Смєщук.

Селище Піски. Поряд Донецький аеропорт і сам тимчасово окупований Донецьк. Наразі значна частина знелюднілого населеного пункту видається лабіринтом із зруйнованих будинків і окопів. Рухатися треба вкрай обережно.

Позивний "Циркуль", військовослужбовець Збройних сил України:

У них камери стоять, і вони все бачать. І в любий момент, що гранатомет, що міномети може прилетіти. Тому треба обережно, по окопам. Ну і снайпера прицільно б'ють із доволі хороших гвинтівок 308, 338 калібру.

Хлопці показують меморіальну плиту просто на позиції. Саме тут цього року ворожий снайпер поклав українського солдата.

Позивний "Циркуль", військовослужбовець Збройних сил України:

Перед нами стояли хлопці, і в бойничку прямо влетіло і все, на ураження.

Час від часу в далечині лунають розриви та кулеметні черги.

Ірина, військовослужбовиця Збройних сил України:

Ситуація напружена, відколи почалося загострення, відтоді вона поступово наростає. О, шось бахнуло! Тут такий район, що дуже хороша акустика і чути навіть коли працюють на інших напрямках.

Але саме тут поки що тихо. Останній, чи як кажуть вояки - крайній обстріл був сьогодні вночі.

Позивний "Шаман", військовослужбовець Збройних сил України:

Сегодня ночью здавали дежурство, был сильный, массированый обстрел. Работает стрелковое и ВОГи.

ВОГи - це підствольні гранати, вони небезпечні тим, що по навісній траєкторії можуть влучити в окоп. Так що навіть доволі надійне укриття не завжди рятує.

Ось один із таких обстрілів, зафільмованих самим ворогом. А ще тут досить близько до укріплень супротивника.

Позивний "Шаман", військовослужбовець Збройних сил України:

Вероятность, что они могут подойти есть, но у нас есть отличные наблюдательные посты. Дальше нашей границы так сказать, никто не пройдет. Это 100%, даже 150% гарантия.

Що ж до загальної ситуації на фронті - минулої доби внаслідок ворожого обстрілу на сусідньому Мар'їнському напрямку двоє оборонців були поранені, один зараз у важкому стані.