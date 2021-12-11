Напередодні польська прокуратура заявила, що насправді загрози вибуху на облавку не було.

Бомби не було. До таких висновків дійшла польська прокуратура, яка розслідує причини примусового приземлення у Мінську літака, з якого зняли Романа Протасевича. Варшава оприлюднила розмову диспетчера з пілотом літака Раянейр.

Із записів зрозуміло, що біля диспетчера перебував невідомий - імовірно представник білоруського КДБ. Він підказує відповіді на запитання. Після того, як екіпажеві повідомляють про вибухівку на борту, пілот уточнює: від кого ця рекомендація та її код. Диспетчер повторює слова невідомого. Напередодні польська прокуратура заявила, що насправді загрози вибуху на облавку не було.

А повідомлення про бомбу - вигадка білоруських спецслужб, щоби затримати опозиційного журналіста. Романа Протасевича та його дівчину заарештували 23 травня. За звинуваченням в тероризмі колишньому головреду телеграм-каналу "Нехта" загрожувала смертна кара. Однак Протасевич пішов на угоду зі слідством і вийшов на волю.