Польська прокуратура, яка розслідує приземлення літака з Романом Протасевичем, заявила, що бомби не було [ Редактировать ]
Бомби не було. До таких висновків дійшла польська прокуратура, яка розслідує причини примусового приземлення у Мінську літака, з якого зняли Романа Протасевича. Варшава оприлюднила розмову диспетчера з пілотом літака Раянейр.
Із записів зрозуміло, що біля диспетчера перебував невідомий - імовірно представник білоруського КДБ. Він підказує відповіді на запитання. Після того, як екіпажеві повідомляють про вибухівку на борту, пілот уточнює: від кого ця рекомендація та її код. Диспетчер повторює слова невідомого. Напередодні польська прокуратура заявила, що насправді загрози вибуху на облавку не було.
А повідомлення про бомбу - вигадка білоруських спецслужб, щоби затримати опозиційного журналіста. Романа Протасевича та його дівчину заарештували 23 травня. За звинуваченням в тероризмі колишньому головреду телеграм-каналу "Нехта" загрожувала смертна кара. Однак Протасевич пішов на угоду зі слідством і вийшов на волю.
Диспетчер - Раянейр Ван-Танго-Зулу, яке ваше рішення? Пілот: - Питання - який код: зелений, жовтий, оранжевий чи червоний? Диспетчер: - Stand by. - Он спрашивает, какой код? Он говорит, какой код сообщения? Желтый или красный? Офіцер КДБ: - Сделайте по нашим символам... Красный, скажи красный. Диспетчер: - Раянейр Ван-Танго-Зулу, вони кажуть, код - червоний.
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