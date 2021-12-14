Украина подписала со Швецией судьбоносное соглашение [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе официального визита в Швецию подписал соглашение со своим коллегой новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
Шведский министр пригласил Украину на международные учения Аврора-2023. Украина в свою очередь приглашение приняла.
Наше право стать членом альянса НАТО или любого другого альянса записано в Конституции, это наше суверенное право. Мы будем оставаться членами НАТО де-факто, мы будем внедрять стандарты НАТО у себя, мы будем проводить реформы, потому что это нужно нам. И тогда настанет час, когда будет принято политическое решение между Украиной и альянсом, и мы станем членами альянса де-юре.
Читайте также, Украина и Великобритания подписали соглашение, согласно которому, Киев получит кредит на развитие флота. Контракт на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов был подписан послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко.
Кроме того, Украина и Европейский союз согласовали ряд договоренностей в сфере торговли. Стороны определили дальнейшие шаги для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, работа для подписания договоренностей была проведена в течение 2 дней.
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