Итальянский пенсионер застрелил сиделку сестры из Украины [ Редактировать ]
В Италии, в городе Торре-Аннунциата, мужчина застрелил на улице сиделку своей сестры - гражданку Украины. Об этом сообщает Quotidiano.
Мужчину задержали. Ему 81 год. Он бывший учитель математики в старшей школе. Его жертве - 67. Украинка скончалась на месте. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.
Причины, по которым мужчина открыл огонь, неизвестны. Полиция начала следствие.
Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.
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