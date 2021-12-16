В Италии, в городе Торре-Аннунциата, мужчина застрелил на улице сиделку своей сестры - гражданку Украины. Об этом сообщает Quotidiano.

Мужчину задержали. Ему 81 год. Он бывший учитель математики в старшей школе. Его жертве - 67. Украинка скончалась на месте. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Причины, по которым мужчина открыл огонь, неизвестны. Полиция начала следствие.

Ранее "Подробности" писали о жутком случае в Днепре, где мужчина убил 20-летнюю возлюбленную.

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