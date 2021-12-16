І поки Америка виділяє нам допомогу, наші обранці під куполом чубляться. Учора вирішували, де Новий рік святкувати, а сьогодні - яка фракція матиме більший доступ до телевізора, а точніше - до парламентського телеканалу. Позиції всіх сторін вислухала Яна Танчак.

Так у кулуарах працює оновлена студія телеканалу "Рада" - перегороджений прохід, увімкнена трансляція засідання. І саме парламентський ЗМІ став сьогодні яблуком розбрату для депутатів.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

За рахунок бюджетних коштів паплюжити опозицію, паплюжити лідерів опозиції, паплюжити наших іноземних партнерів - я впевнений, що зараз коється злочин.

Іван Крулько народний депутат, "Батьківщина":

В опозиційних фракціях є занепокоєність, що телеканал "Рада" може стати таким агітпропом для влади, для монобільшості і безумовно, що це порушує баланс, його основна задача - висвітлювати роботу Верховної Ради, не Кабміну. Не якихось ще державних структур, а парламенту.

Робота телеканалу так обурила народних обранців, що свої справи вони відклали... майже на дві години. Відтак оголосили - домовилися домовлятися.

Давид Арахамія , народний депутат, "Слуга народу":

Я точно не хочу втручатись в цей процес. Але я хочу концептуально, щоб ми всі домовились, що не треба нам мати телеканал, який ніхто не дивиться, що ми всі за умови там відповідного балансу і квотування всіх фракцій, щоб всі мали рівні можливості там виступати.

За понад пів сотню законопроєктів взялися вже пообіді. Заборонили куріння в громадських місцях електронних цигарок, продаж ароматизованих. А ще - змінили правила трансплантації.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

До цього моменту необхідно було офіційно нотаріально завіряти документи, що ти згоден у випадку твоєї смерті, щоби можна було твої органи використати. Зараз процедура спрощується і сподівання законодавців є дійсно в цьому. Через надання згоди в електронному вигляді можна буде збільшити кількість людей, які згідні у випадку їхньої смерті аби використовувалися їхні органи.

Подбали сьогодні і про вітчизняну промисловість. Зобов'язали іноземні компанії, які виграють тендери, використовувати деталі, вироблені в Україні. Це стосується зокрема - поїздів, комунальної техніки та літаків.

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу":

Місто Київ вирішує купити сто вагонів чи сто трамваїв в Польщі. Це реальна історія, і тоді за умови локалізації, якщо вона 30 відсотків, то 30 цих трамваїв зі ста має бути вироблено на території України. Або 30 відсотків запчастин для всіх ста трамваїв має бути вироблено на території України. Або 30 відсотків робіт для всіх ста трамваїв має бути вироблено українцями.

А ось як залучити масштабні інвестиції в українську промисловість? Ще кілька місяців тому Верховна Рада підтримала створення індустріальних парків. Тепер взялися регулювати їхню діяльність. І щоб стимулювати інвесторів, звільнили їх від мита на нове обладнання, яке ввозять в Україну, а ще - від податку на прибуток.

Ярослав Желізняк, народний депутат "Голос":

До підтримки промисловості немає жодного відношення. Що пропонується - є індустріальні парки, окремі зони, для них хочуть скасувати податки і збори, хто це контролює, чому один завод чи фабрика знаходиться в тому ж самому місті, населеному пункті, платить податки, а інший не платить? Ну це викривлення конкуренції.

За роботою депутатів від ранку спостерігають шахтарі. Під стіни Парламенту прийшли через борги із зарплати.

Назар Ситник, шахтар:

В нас постійно заборгованість по 3 місяці, по півроку, отак переведуть 20 процентів і живи тих 20 процентів, поки не приїдем, не будем стукати в двері мітингувати, тоді щоб зробим – виплатять.

Василь Семканич, голова профспілки шахти "Степова", ДП "Львів вугілля":

Та й взагалі ми хочем, щоб на нас звернули увагу, на кінець, щоб зрозуміли, що вугілля країні потрібне. Вже всі в світі зрозуміли, що заре, як знаєте, енергетична криза, що вугілля потрібне.

Але достукатися до народних обранців цього разу не вдалося.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Я вже закрив засідання, дякую. Фракція заперечує. Є люди, які заперечують.

В опозиції обурені.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Шахты работают плохо, государственной програмы нет, поддержки нет, позорное явление задолженности по зарплате шахтерам. Такого не было никогда, при нашей власти я имею ввиду, когда мы работали.

Цього року борги по зарплаті гірникам навряд чи виплатять. Закон у другому читанні нардепи розглядатимуть вже після свят. На пленарне засідання зберуться в останній тиждень січня.