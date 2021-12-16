Список спадщини ЮНЕСКО поповнив кримськотатарський орнамент [ Редактировать ]
Кримськотатарський орнамент Орнек внесли до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Рішення про це ухвалили на засіданні Міжурядової комісії в Парижі.
Орнек - це традиційний орнамент у художньому мистецтві кримських татар, яким оздоблювали різноманітні предмети побуту й культу. Також до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО увійшла арабська каліграфія. Прохання надати їх цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі із Саудівською Аравією.
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