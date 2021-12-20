В Малайзии произошло масштабное стихийное бедствие (видео) [ Редактировать ]
На территории Маоайзии произошло сильное наводнение, вследствие которого были эвакуированы более 25 тысяч человек. Об этом сообщает новостное агентство Bernama.
Местные власти задействовали более 66 тысяч сотрудников полиции, армии и пожарных, для эвакуации людей из затопленных регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в штате Селангор, из которого были эвакуированы 15 тысяч человек.
Фото: EPA/UPG
Отмечается, что люди были доставлены в более 100 центров помощи. Также из-за непогоды были закрыты десятки дорог, а также сильно нарушено судоходство.
Flood in #ShahAlam, #Selangor due to 2 days of non-stop rain #malaysia #Daruratbanjir #shahalam #Malaysia , @rabia6789 pic.twitter.com/coFXhTr9oO— [email protected]@ [email protected]@D. (@rabia6789) December 19, 2021
Читайте также, в испанских регионах Кантабрии и Кастилии из-за сильных дождей произошли наводнения, вследствие которых случились наводнения. В городе Бильбао, который находится на севере страны, начались перебои с электроэнергией, а припаркованные транспортные средства оказались полностью в воде.
Кроме того, север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков, как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения, около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.
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