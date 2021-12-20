Люди были доставлены в более 100 центров помощи/ фото: Pixabay

На территории Маоайзии произошло сильное наводнение, вследствие которого были эвакуированы более 25 тысяч человек. Об этом сообщает новостное агентство Bernama.

Местные власти задействовали более 66 тысяч сотрудников полиции, армии и пожарных, для эвакуации людей из затопленных регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в штате Селангор, из которого были эвакуированы 15 тысяч человек.

Фото: EPA/UPG

Отмечается, что люди были доставлены в более 100 центров помощи. Также из-за непогоды были закрыты десятки дорог, а также сильно нарушено судоходство.

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Кроме того, север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков, как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения, около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.

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