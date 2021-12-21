Про це заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах.

Четверо обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН-17 винні у смерті 298 людей. Про це заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії та один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський.

Але це не змінює суті звинувачень і доказів - заявив прокурор. В прокуратурі також підтвердили висновки Міжнародної слідчої групи про те, що Боїнг було збито саме з російського "Бука" - зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську. Слідів іншої зброї на місці катастрофи слідство не виявило.

У Нідерландах триває чергове засідання суду у справі MH-17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня. А оголосити вирок - наступного року.