В Харьковской области женщина дала отпор вооруженному топором вору, который пробрался к ней в дом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Злоумышленник отжал замок входной двери проник в дом. Увидев на диване 84-летнюю женщину, он нанес ей несколько ударов топором по голове. В другой комнате находилась дочь пострадавшей, которая и оказала вору должное сопротивление, отобрав у того топор и обратив в бегство.

Отмечается, что преступник украл со двора тачку и сбежал. Однако его задержали. Оказалось, что он был ранее судим. Его арестовали правоохранители. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в городе Червоноград, который находится во Львовской области, мужчина с пистолетом зашел в пиццерию и начал угрожать посетителям и персоналу. Злоумышленника задержали и изъяли предмет, похожим на пистолет, а также боеприпасы.

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