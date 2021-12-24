На границе Украины и стран Европейского союза перед рождественскими и новогодними праздниками вырос пассажиропоток. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Таким образом, подавляющее большинство путешественников, среди которых и большое количество работников и студентов, возвращаются в Украину на праздники к своим родным и близким.

Уже традиционно накануне рождественских и праздничных дней на границе растет пассажиропоток, особенно это наблюдается на границе со странами ЕС. Подавляющее большинство путешественников, среди которых и большое количество работников и студентов, возвращаются в Украину на праздники к своим родным и близким. К примеру, если за первые 20 дней ноября пограничники Львовского отряда в пунктах пропуска оформили около 240 тысяч человек, то за аналогичный период декабря - почти на 90 тысяч человек больше.

Отмечается, что на территории, контролируемой Львовским пограничным отрядом, наиболее загруженными являются пункты пропуска Рава-Русская, Краковец, Шегини и для воздушного сообщения - Львов. В остальных пунктах пропуска обычно меньше загрузки.

Читайте также, в Украине на границе запустится экспериментальный проект по созданию электронной очереди. Такое решение было принято в связи с желанием увеличить пропускную способность на границе, функция позволит пользователям, а также транспортным средствам быстро проходить оформление на рубеже.

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