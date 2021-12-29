"Я искала его каждый день": Эмма Уотсон рассказала о любви к актеру из "Гарри Поттера" (фото) [ Редактировать ]
Источник: HBO
Актриса Эмма Уотсон, сыгравшую в "Гарри Поттере" юную волшебницу Гермиону Гренджер, была влюблена в своего коллегу по фильму Тома Фелтона, который играл Драко Малфоя. Об этом она рассказала британскому изданию Daily Mail.
Актриса рассказала, что "втюрилась" в Фелтона, когда ей было было 11 лет, а "слизеринцу" Драко - 14. Детям приходилось учиться вместе с репетиторами в перерыве между съемками.
Я вошла в комнату, где у нас были занятия... Нам дали задание: нарисовать, как, по нашему мнению, выглядит Бог. А Том нарисовал девушку в кепке задом наперед на скейтборде. И я просто не знаю, как это сказать - я просто влюбилась в него. Я приходила каждый день и искала его номер в листе звонков - он был номером семь. И если его имя было в нем, это был очень волнительный день. Он был на три года старше меня и относился ко мне как к младшей сестре.
Юные актеры из "Гарри Поттера"
Сам Фелтон о чувствах Эммы знал, но между ними никогда не было романтики - они оставались друзьями.
Мне кажется, я сидел в кресле у гримера, и кто-то сказал что-то типа: "Да, она была влюблена в тебя". Я стал защищать ее. Да, у меня всегда были чувства к ней, и это продолжается по сей день. Всегда было что-то вроде, я не знаю, родства.
Эмма Уотсон не впервые признается в подростковой любви к Драко. В 2011 году в интервью журналу Seventeen она призналась, что Фелтон был ее первой любовью. По ее словам, она была безумно влюблена в него на протяжении двух лет.
Эмма Уотсон и Том Фелтон
Сейчас Эмма Уотсон встречается с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Том Фелтон семь лет состоял в отношениях с Джейд Гордон, которая сыграла жену Малфоя в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2".
Напомним, что актеры "Гарри Поттера" вновь соберутся вместе спустя 20 лет после выхода первой фильмы франшизы "Гарри Поттер и философский камень". Премьера киноленты "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) состоится 1 января 2022 года на канале HBO Max.
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