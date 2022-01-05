Здоровье, как известно, нужно беречь смолоду, но это не значит, что, будучи уже в зрелом возрасте, о состоянии своего организма можно не думать. Тем более если речь дет о мужском здоровье.

Несмотря на известность и даже некоторую банальность советов, описанных ниже, далеко не каждый представитель сильного пола готов их соблюдать. Поэтому не будет лишним напомнить об их важности

Регулярные проверки

Начиная с 25-30 лет, а если вы входите в группу риска и ли у вас есть генетическая предрасположенность, то еще раньше нужно проходить регулярные проверки мужского здоровья у соответствующих врачей – уролога и проктолога. И пусть это будут врачи платной клиники, если идти в государственное учреждение вы не хотите.

Проверки должны быть на самом деле регулярными, даже если вы не чувствуете никаких симптомов, и пока «все работает», как надо. Если же симптомы есть, то откладывать визит к доктору – это риск развития печальных последствий. Ложный стыд, нежелание идти в больницу, игнорирование проблемы – все это очень опасно. И если вы не хотите раньше времени перейти на Tadasoft 40 и аналогичные препараты, подумайте о своем здоровье уже сейчас.

Еще одна врачебная тема – это венерически заболевания. Частая смена партнеров и отсутствие защитной контрацепции повышают риск их развития. Не будет лишним провериться у венеролога.

Переохлаждение – тоже опасный враг. Промокшие ноги, холодная скамейка, купание в холодной воде, короткие куртки, не защищающие область таза от ветра и холода – все это может стать причиной мужских болезней, в том числе хронических.

Здоровый образ жизни

Это тема для отдельной статьи, но если быть кратким, то правильный образ жизни в контексте мужского здоровья можно уместить в несколько пунктов.

Питайтесь правильными продуктами, избегая перееданий вредной пищей и фастфудом. Никто не просит полностью отказываться от вкусного – просто соблюдайте меру.

А вот от вредных привычек стоит отказаться. Курение может привести к разным болезням и к импотенции в том числе. Злоупотребление алкоголем тоже сказывается на мужском здоровье не лучшим образом, особенно злоупотребление пивом, из-за которого в организме стимулируется выработка женских гормонов.

Умеренные физические нагрузки и занятие спортом (если нет противопоказаний), тоже полезны. А вот лишний вес и сидячий образ жизни, как и сидячие профессии (водители, офисные работники), «бьют» по мужскому здоровью.

При поддержке сайта shop-viagra.com.ua/