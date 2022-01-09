На территории Полтавской области в канун Нового года был похищен предприниматель. Злоумышленники собирались за мужчину потребовать выкуп, а потом убить его, выбросив тело в реку. Об этом собщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Согласно данным следствия, транспортное средство пропавшего 55-летнего бизнесмена находилось в одном из городов Киевской области. Полицейские установили местонахождение потерпевшего и освободили его. Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств.

По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали его убить, а тело выбросить в реку Днепр.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленников. Их действия квалифицируют по статьям 115 (Умышленное убийство), 189 (Вымогательство), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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