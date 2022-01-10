На трассе возле города Пирятин Полтавской области, женщина за рулем внедорожника Toyota RAV4 влетела во встречный микроавтобус. Пострадали десятеро людей, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Десятилетняя дочка водителя внедорожника была госпитализирована в критическом состоянии, без сознания.

Сама женщина также получила тяжелые травмы, в частности переломы ног. Пассажиры микроавтобуса также пострадали, однако травмы большинства не очень тяжелые.

Очевидцы рассказали, что один из них получил травму головы, у второго - переломы ног.

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