Уперше від початку протестів до Алмати прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Узяв участь у засіданні оперативного штабу, а також зустрівся з родичами загиблих силовиків. У колишній столиці тривають "зачистки". Протягом минулої доби там затримали майже тисячу 700 осіб.

Їх зокрема підозрюють у терактах і мародерстві. Загалом у місті ситуація спокійна, на вулицях почалися масові прибирання. Від завтра країну почнуть покидати миротворці ОДКБ. А вже за тиждень у Казахстані планують скасувати режим надзвичайного стану.

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану: