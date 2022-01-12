Президент Казахстану зустрівся з родичами загиблих силовиків [ Редактировать ]
Уперше від початку протестів до Алмати прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Узяв участь у засіданні оперативного штабу, а також зустрівся з родичами загиблих силовиків. У колишній столиці тривають "зачистки". Протягом минулої доби там затримали майже тисячу 700 осіб.
Їх зокрема підозрюють у терактах і мародерстві. Загалом у місті ситуація спокійна, на вулицях почалися масові прибирання. Від завтра країну почнуть покидати миротворці ОДКБ. А вже за тиждень у Казахстані планують скасувати режим надзвичайного стану.
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану:
Через два дня начнется поэтапный вывод объеденненого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной регулярной основе.
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Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах.
Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні.
У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили, і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану.
Понад п'ять тисяч затриманих, 164 жертви і серед них - двоє дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алмати.
В ефірі телеканалу "Хабар-24" політик заявив, що Комітет із Національної безпеки Казахстану приховував інформацію про існування тренувальних таборів у горах країни.
У пам'ять про загиблих на урядових будівлях в Нур-Султані приспущені прапори. Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомили про 164-х жертв протестів. Та у відомстві заявили: такої інформації не надавали.