Понад півтисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року. Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотні людей.

Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт в Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму: руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння.

Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.