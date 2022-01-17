Наприкінці січня Варшава почне зводити "стіну" на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Понад півтисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща з початку цього року. Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотні людей.
Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт в Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму: руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння.
Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.
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Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі.
Мігранти знову намагалися нелегально потрапити на територію Євросоюзу.
Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу.