Страны Ближнего Востока засыпает снегом. Они страдают от аномально холодной погоды. Об этом сообщает новостное агентство N.Mena.

От снегопадов страдают Ливан, Саудовская Аравия и Ирак. Ливан сейчас находится на грани экономического коллапса, большинству ливанцев не хватает денег для отопления домов.

Отмечается, что в некоторых районах Ирака выпало около 1 метра снежных осадков. Известно, что в Ираке столь серьезные снегопады бывают очень редко.

Читайте также, в Африке, в пустыне Сахара, выпал снег. Температура воздуха опустилась до -2 градусов Цельсия, после чего и выпал снег. До этого снег в Сахаре выпадал в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. 20 января в страну возвращается сильный ветер, В центральных областях температура воздуха опустится до -13 градусов мороза ночью.

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