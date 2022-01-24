Курс самой популярной криптовалюты в мире биткоина опустился до 33 469 долларов. При этом столь пессимистическая ситуация на рынке продолжается. Об этом сообщает Coindesk.

Таким образом, по состоянию на 16:00 по Киеву Bitcoin подешевел на 6,17%. Это минимальное значение за полгода. Последний раз такая цена Bitcoin наблюдалась 24 июля 2021 года. С начала января цена Bitcoin упала на 27%. Технические индикаторы сигнализируют о перепроданности актива, но крупные инвесторы остаются в стороне.

Отмечается, что падение стоимости биткоина затронуло и другие ключевые криптовалюты. Так, за последнее время цена второй по величине криптовалюты Ethereum снизилась на 10% и достигла минимума с 28 июля 2021 года. Она торгуется на уровне 2220 долларов.

Читайте также, криптовалюта Биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов, Биткоин демонстрировал рост несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com.

Кроме того, биткойн и Ethereum столкнулись с серьезным препятствием в начале этого года после полного запрета криптовалют в Китае. Биткойн и Ethereum столкнулись с серьезным препятствием в начале этого года после полного запрета криптовалют в Китае.

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