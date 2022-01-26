Президент Зеленський проанонсував зустріч радників лідерів Нормандської четвірки [ Редактировать ]
Про врегулювання конфлікту на Сході - сьогодні говоритимуть радники лідерів країн Нормандської четвірки. Зустріч проанонсував Президент Володимир Зеленський - напередодні ввечері - у черговому зверненні. А ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів заради майбутнього миру в Україні. Звісно рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, але віра, надія, спокій, витримка і робота 24/7, а отже буде результат. А отже буде мир. Те, що деякі країни вивозять своїх дипломатів зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо, спільно діємо, єдиною командою.
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Утім, українські дипломати заявили - цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України.