Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю

На сьогодні мисливську зброю добровольці - мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі. А використати тільки тоді - коли на це буде відповідний наказ.