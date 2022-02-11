Прокуратура просить взяти Кузьміних під варту на два місяці.

І на судову... комедію вже перетворюється процес обрання запобіжного заходу для депутата Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні півмільйонного хабаря. Цього разу він і паспорт взяв, і з Житомира встигнув приїхати, але рішення суд так і не виніс. Бо то голодна адвокатка депутата просила перерву на перекус. То суд, вочевидь, стомився і вкотре переніс розгляд. Коли ж Кузьміних оберуть запобіжний захід? Даніїл Снісар - далі.

Десята ранку, Вищий антикорупційний суд. Зала засідань переповнена журналістами. В очікуванні початку слухань, і прокурор, і навіть суддя. А от місце сторони захисту підозрюваного - порожнє.

-А хто бачив нашого достойного підозрюваного? Я ж, наче, нічого поганого йому ще не зробив. Хорошого, до речі, теж.

Як виявилося, адвокатка Сергія Кузьміних на засідання запізнюється. А нардеп без своєї захисниці до зали заходити відмовляється.

-Бачу, що без неї не може. Боїться навіть до залу заходити.

Зрештою, засідання стартує із майже 50-хвилинним запізненням - відразу ж з когорти клопотань сторони захисту. Адвокатка ставить під сумнів законність дій прокурора, - начебто не доведено, що призначення апарату прокуратури взагалі було законним 8 років тому.

Лариса Криворучко, адвокат Сергія Кузьміних:

З метою відновлення поваленого конституційного ладу, забезпечення виконання Конституції України, прошу суд забезпечити подання до Конституційного суду України, щодо перевірки Закону України від 14.10.2014 року про прокуратуру.

Суддя клопотання відхиляє. Адже питання не є частиною справи. Вже опівдні адвокатка Лариса Криворучко заявляє про необхідність оголосити перерву, мовляв, і вона і її підзахисний дуже зголодніли.

Адвокатка:

Ваша честь, я прошу оголосити, скоріш за все, перерву, тому що обід. Якщо ми будемо слухати в порушення цих норм, люди не доживуть до рішення.

Підстав для перерви на перекус суддя Ткаченко не знайшов і продовжив засідання. Слово взяв прокурор:

Віталій Корзун, прокурор:

Кузьміних було викрито на одержанні неправомірної вигоди від представника посередників, щодо продажу обладнання Бондаренко. Остання надала на прохання Кузьміних йому неправомірну вигоду у розмірі 558 тисяч гривень.

За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у проведенні тендеру на користь медзакладу із закупівлі медобладнання, зокрема, МРТ. За словами прокурора, слідство має докази у вигляді електронних переписок Кузьміних із контактними особами, чого сам нардеп не заперечив.

Сергій Кузьміних, народний депутат:

Таааак! Я писав і що зміни до бюджету, щоб виділити і бюджетом запланувати закупівлю МРТ для лікарні. І не тільки цієї.

Прокуратура просить взяти Кузьміних під варту на два місяці.

Віталій Корзун, прокурор:

Застава по цьому злочину, який є нетяжким, складає максимальну суму 49 тисяч 620 гривень. На думку сторони обвинувачення, втрата такої суми не зможе запобігти тим ризикам, і така сума для Кузьміних не є суттєвою.

Сергій Кузьміних, народний депутат:

Я стовідсотково буду заперечувати це і законний спосіб доказувати свою невину.

Вже о 17-тій годині суддя оголосив перерву - засідання продовжить у понеділок. Нагадаю, обрати запобіжний захід нардепу намагаються з 8 лютого. До цього НАБУ тричі викликало Кузьміних на допит і навіть оголошувало у розшук.