Одного з найбагатших бізнесменів України Олександра Ярославського викликають на допит. Генпрокурорка закликала його - якнайшвидше повернутись на батьківщину, і не перетворювати справу на фарс.

Нагадаю, про що йдеться. Дев'ятого лютого - близько опівночі - на трасі біля Харкова авто з кортежу Ярославського на смерть збило людину. Вже наступного дня до поліції - з повинною прийшов один із водіїв бізнесмена. Слідчі висунули йому підозру і вже збиралися вести до суду, як втрутилася прокуратура. Бо з'ясувалось, що в момент ДТП - шофер був в іншому місці!

Натомість сам Ярославський хоча й заявив, що того вечора - спав вдома, одразу після аварії - терміново вилетів до Лондона. Хоча сам стверджує: поїздка планова - на відпочинок із сім'єю. Але скандал набрав таких обертів, що за спробу сфальсифікувати справу - міністр внутрішніх справ звільнив головного поліцейського Харківщини. А Генпрокуратура взяла розслідування аварії під особистий контроль.