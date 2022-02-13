Генпрокурорка закликала бізнесмена Ярославського повернутись в Україну [ Редактировать ]
Одного з найбагатших бізнесменів України Олександра Ярославського викликають на допит. Генпрокурорка закликала його - якнайшвидше повернутись на батьківщину, і не перетворювати справу на фарс.
Нагадаю, про що йдеться. Дев'ятого лютого - близько опівночі - на трасі біля Харкова авто з кортежу Ярославського на смерть збило людину. Вже наступного дня до поліції - з повинною прийшов один із водіїв бізнесмена. Слідчі висунули йому підозру і вже збиралися вести до суду, як втрутилася прокуратура. Бо з'ясувалось, що в момент ДТП - шофер був в іншому місці!
Натомість сам Ярославський хоча й заявив, що того вечора - спав вдома, одразу після аварії - терміново вилетів до Лондона. Хоча сам стверджує: поїздка планова - на відпочинок із сім'єю. Але скандал набрав таких обертів, що за спробу сфальсифікувати справу - міністр внутрішніх справ звільнив головного поліцейського Харківщини. А Генпрокуратура взяла розслідування аварії під особистий контроль.
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