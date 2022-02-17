Верхом на лошади: Надя Дорофеева удивила образами в новом клипе [ Редактировать ]
Певица Надя Дорофеева решила долго не томить поклонников и представила свой новый трек raznotsvetnaya на два дня раньше заявленного релиза. Вместе с песней вышел и клип, который сняла украинский режиссер Таню Муиньо, создавшая для певицы дебютное видео gorit.
Автор ролика придумала для артистки специфические образы: Надя предстает в кадре блондинкой с необычной челкой и жгучей брюнеткой. Видео доступно к просмотру на YouTube-канале певицы.
"Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее", - прокомментировала Надя свою новую работу.
raznotsvetnaya стала вирусной в TikTok еще до премьеры. Певица опубликовала фрагмент предстоящей песни с простыми танцевальными движениями и запустила новый челлендж. Пользователи быстро его подхватили и сняли огромное количество коротких роликов под новый хит певицы.
Поклонники певицы просмотрели ее новую работу и поделились впечатлениями в комментариях.
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
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