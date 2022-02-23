РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан на 30 днів [ Редактировать ]
Запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Таке рішення ухвалила Рада Національної безпеки і оборони. Як пояснив секретар Радбезу Олексій Данілов, у двох східних регіонах, де триває Операція об'єднаних сил, вже діє надзвичайний правовий режим. Обмеження будуть варіюватися залежно від регіону, уточнив Данілов, але на житті більшості громадян це ніяк не відобразиться.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб. Є сьогодні перелік тих установ, які будуть супроводжувати це. Це буде безпосередньо МВС, це безпосередньо СБУ, це спільні штаби з усіма органами, які є на території. До них будуть залучатись наші військові обов'язково.
по теме
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він наголосив: попри ці спроби Україна не проводить і не планує жодних воєнних операцій.
Про це сьогодні заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив: попри ці спроби агресора Україна не проводить і не планує жодних військових операції.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля рассказал, когда в Украине введут военное положение
За деякими даними, на порядку денному - питання про запровадження надзвичайного стану. Йдеться насамперед про територію Донеччини та Луганщини.
У заяві чітко прописали: Автономна республіка Крим, місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією.