Запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Таке рішення ухвалила Рада Національної безпеки і оборони. Як пояснив секретар Радбезу Олексій Данілов, у двох східних регіонах, де триває Операція об'єднаних сил, вже діє надзвичайний правовий режим. Обмеження будуть варіюватися залежно від регіону, уточнив Данілов, але на житті більшості громадян це ніяк не відобразиться.

Олексій Данілов, секретар РНБО: