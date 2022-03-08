Стійкість української армії та гуманітарні коридори: Ірина Верещук роповіла про війну в Україні [ Редактировать ]
У вівторок, 8 березня, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дала інтерв‘ю Karmen Švegelj з національного телебачення Словенії (RTV Slovenia).
Під час спілкування вона розповіла про війну, НАТО, гуманітарні коридори, стійкість української армії та єдність українського народу.
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