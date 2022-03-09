Росія може залучити військових із Придністров’я до війни з Україною. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдовської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Генштабі додали, що, за наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу Росії "продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізувала діяльність щодо набору добровольців для війни на території України".